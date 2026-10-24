Mouvements lycéens et des gilets jaunes

Le mouvement des lycéens, qui a récemment été rejoint dans ses protestations par celui des gilets jaunes, poursuit ses manifestations regroupant des milliers de Français à travers le pays.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac, présentement à Paris, faire le point samedi matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Elle souligne que plusieurs commerces de la capitale française se barricadent et des lieux phares comme le Musée du Louvre gardent leurs portes closes. Les autorités déploient également d'importants effectifs policiers pour éviter les débordements et les scènes de pillage survenus la semaine précédente.