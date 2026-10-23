 Aller au contenu
Montréal 4 - Chicago 1

Le sommaire du match Canadiens-Blackhawks

par 98.5

0:00
3:57

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 23 octobre 2026 23:15

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le sommaire du match Canadiens-Blackhawks
Martin McGuire / Cogeco Média

Écoutez Martin McGuire présenter le sommaire de la rencontre Canadiens-Blackhawks, vendredi.

Vous aimerez aussi

«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»
Le hockey des Canadiens
«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»
0:00
8:25
«C'est l'âme du club, Nick Suzuki» -Martin McGuire
Lagacé le matin
«C'est l'âme du club, Nick Suzuki» -Martin McGuire
0:00
7:03
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Faire les choses simples, c'est ça qui t'aide à gagner» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens 4 - Blackhawks 1
«Faire les choses simples, c'est ça qui t'aide à gagner» -Martin St-Louis
«Jake Evans pense d'abord au logo sur le chandail plutôt qu'au nom dans son dos»
Rattrapage
Un leader incontesté
«Jake Evans pense d'abord au logo sur le chandail plutôt qu'au nom dans son dos»
«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il passe aux Devils du New Jersey
«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»
«J'essaie d'aider les Blackhawks à retrouver le chemin du succès» -Patrick Kane
Rattrapage
Avant-match Chicago-Montréal
«J'essaie d'aider les Blackhawks à retrouver le chemin du succès» -Patrick Kane
«On laisse des points sur la table et c'est de notre faute» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Des erreurs coûteuses pour le Tricolore
«On laisse des points sur la table et c'est de notre faute» -Martin St-Louis
«De stupides pénalités leur ont donné des chances» -Cole Caufield
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Défaite de 4-3 contre les Sharks
«De stupides pénalités leur ont donné des chances» -Cole Caufield
L'impitoyable cycle des blessures
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
L'impitoyable cycle des blessures
Atterrissage d'urgence pour les Penguins
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité de la LNH
Atterrissage d'urgence pour les Penguins
L'engagement sur 200 pieds des jeunes et un surdoué nommé Celebrini
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sharks
L'engagement sur 200 pieds des jeunes et un surdoué nommé Celebrini
«C’est d’aller chercher de la constance. On est meilleur que ça»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 4-3 en prolongation
«C’est d’aller chercher de la constance. On est meilleur que ça»
Le sommaire du match Sabres-Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 4-3 en prolongation
Le sommaire du match Sabres-Canadiens
Un coup de fil à Price pour relancer Jakub Dobes?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
Un coup de fil à Price pour relancer Jakub Dobes?
Le CH doit jouer avec le sentiment d'urgence...tout en étant discipliné
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Le CH doit jouer avec le sentiment d'urgence...tout en étant discipliné
Connor Hellebuyck de retour avec les Jets sous peu?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Connor Hellebuyck de retour avec les Jets sous peu?