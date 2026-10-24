Environ 40% des personnes sont touchées au Québec

Environ 40 % des gens au Québec se sentent seuls, révèle un sondage récent de la firme Synopsis.

Face à ces données, le journaliste de La Presse Jean Siag s'est rendu en Europe pour dégager certaines pistes de solutions adoptées dans plusieurs pays qui ont fait de ce problème une véritable priorité.

Écoutez Jean Siag faire le point sur le sujet, samedi matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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