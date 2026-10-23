Échange de Connor Hellebuyck

Les Jets de Winnipeg et les Devils du New Jersey ont procédé à une transaction monstre impliquant le gardien de but étoile Connor Hellebuyck.

En retour d'Hellebuyck, les Jets reçoivent les attaquants Dawson Mercer et Nick Bjugstad, l'espoir Alexander Command, le gardien Nico Daws et deux choix de repêchage.

Le passage du gardien de but étoile dans l'Association Est peut-il rendre la route vers les séries plus ardues?

Écoutez l'analyse de l'ex-entraîneur des gardiens de but des Canadiens et des Blackhawks, Stéphane Waite, vendredi, au Québec maintenant.