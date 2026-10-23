Une attaque armée en banlieue parisienne a fait un mort et plusieurs blessés, poussant le parquet antiterroriste à prendre l'enquête en charge pour ce qui constitue le premier attentat à motif idéologique et raciste dans le pays.

Écoutez Tom Becques, journaliste pour le Paris Match, faire le point vendredi au micro de l'animateur Gino Chouinard.