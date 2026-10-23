Une attaque armée en banlieue parisienne a fait un mort et plusieurs blessés, poussant le parquet antiterroriste à prendre l'enquête en charge pour ce qui constitue le premier attentat à motif idéologique et raciste dans le pays.
Écoutez Tom Becques, journaliste pour le Paris Match, faire le point vendredi au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Ça s'ajoute à la crise que l’on connaît actuellement avec les manifestations. Donc, forcément, il y a énormément d'émotion actuellement en France. Et à ce stade, l'homme a été retrouvé immobilisé et il est en garde à vue.»