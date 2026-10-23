Comportements dévoilés par l'émission Enquête

L'émission Enquête a récemment dévoilé dans un épisode les tactiques agressives de financiarisation employées par certains investisseurs immobiliers au Québec.
L'investigation met en lumière des cas d'intimidation visant à imposer des hausses de loyer exorbitantes ou à forcer le départ de locataires vulnérables afin de maximiser la rentabilité des immeubles.
Écoutez Éric Sansoucy, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), dénoncer ces méthodes, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Ce qu'on a vu dans ce reportage-là. C'est abject, c'est intolérable, c'est inacceptable. Et de voir jusqu'à quel point on peut s'abaisser pour mettre des locataires sous pression, d'utiliser des mécanismes comme ça envers des gens qui sont souvent en situation de vulnérabilité, qui ne maîtrisent pas la réglementation... c'est sans cœur, il n'y a pas de mots.»