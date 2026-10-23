Comportements dévoilés par l'émission Enquête

L'émission Enquête a récemment dévoilé dans un épisode les tactiques agressives de financiarisation employées par certains investisseurs immobiliers au Québec.

L'investigation met en lumière des cas d'intimidation visant à imposer des hausses de loyer exorbitantes ou à forcer le départ de locataires vulnérables afin de maximiser la rentabilité des immeubles.

Écoutez Éric Sansoucy, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), dénoncer ces méthodes, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.