Implication de Pauline Marois face à l'itinérance

Profondément touchée par la détresse visible dans les rues de Montréal et à travers la province, l'ancienne première ministre du Québec Pauline Marois s'implique activement depuis un an dans la lutte contre l'itinérance, aux côtés de son conjoint Claude Blanchet.

L'ancienne première ministre, qui a visité de nombreux organismes communautaires, réclame notamment un leadership fort du gouvernement provincial, une meilleure coordination entre les paliers de gouvernement et la tenue d'un sommet.

Écoutez l'ancienne première ministre Pauline Marois faire le point, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.