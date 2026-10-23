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Implication de Pauline Marois face à l'itinérance

«On ne peut pas accepter dans notre société que des gens soient sans toit»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 octobre 2026 15:30

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«On ne peut pas accepter dans notre société que des gens soient sans toit»
Profondément touchée par la détresse visible dans les rues de Montréal et à travers la province, l'ancienne première ministre du Québec Pauline Marois s'implique activement depuis un an dans la lutte contre l'itinérance, aux côtés de son conjoint Claude Blanchet. / Guido / Adobe Stock

Profondément touchée par la détresse visible dans les rues de Montréal et à travers la province, l'ancienne première ministre du Québec Pauline Marois s'implique activement depuis un an dans la lutte contre l'itinérance, aux côtés de son conjoint Claude Blanchet.

L'ancienne première ministre, qui a visité de nombreux organismes communautaires, réclame notamment un leadership fort du gouvernement provincial, une meilleure coordination entre les paliers de gouvernement et la tenue d'un sommet.

Écoutez l'ancienne première ministre Pauline Marois faire le point, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«On ne peut pas accepter dans une société fière et riche comme la nôtre. Que des gens soient sans toit, vivent dans la rue, vivent dans des tentes. Et la difficulté à s'alimenter et des problèmes d'hygiène, ça va de soi.»

Pauline Marois

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