Trois acteurs britanniques pressentis

Le processus de sélection du prochain James Bond tire à sa fin et trois acteurs britanniques — Jack Lowden, Callum Turner et Josh O'Connor — sont au cœur des rumeurs pour le rôle.

Bien que les studios MGM et Amazon n'aient rien confirmé, ces comédiens auraient déjà auditionné.

Une annonce officielle pourrait survenir sous peu, possiblement orchestrée en vue de la sortie du troisième film Dune réalisé par Denis Villeneuve.

Alors que Callum Turner possède le profil physique classique de l'agent 007, Josh O'Connor est perçu par plusieurs comme le meilleur choix pour offrir une interprétation renouvelée et originale du personnage...

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi au Québec maintenant.