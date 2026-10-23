Aide de 28 M$ et démantèlement d'un campement

Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a annoncé vendredi une aide d'urgence de 28 millions de dollars, dont 18 millions destinés à Montréal, pour financer des haltes de chaleur cet hiver.

Il s'engage également à devancer le sommet sur l'itinérance en janvier et à donner la priorité au logement social plutôt qu'au logement abordable.

Bien que saluées par la mairesse Soraya Martinez Ferrada et les organismes communautaires, ces sommes sont perçues comme un soulagement temporaire nécessitant des politiques durables.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Média, donner tous les détails, vendredi au Québec maintenant.