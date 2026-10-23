Aide de 28 M$ et démantèlement d'un campement

Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a annoncé vendredi une aide d'urgence de 28 millions de dollars, dont 18 millions destinés à Montréal, pour financer des haltes de chaleur cet hiver.
Il s'engage également à devancer le sommet sur l'itinérance en janvier et à donner la priorité au logement social plutôt qu'au logement abordable.
Bien que saluées par la mairesse Soraya Martinez Ferrada et les organismes communautaires, ces sommes sont perçues comme un soulagement temporaire nécessitant des politiques durables.
Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Média, donner tous les détails, vendredi au Québec maintenant.
Parallèlement, un abri de fortune présentant de graves risques d'incendie et d'explosion a été démantelé près de l'autoroute métropolitaine. Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Média, était sur les lieux.
«On parle de quelque chose d'assez imposant, parce qu'en quelques mois, ces itinérants, ils seraient quatre environ à avoir construit tout ça... ils ont construit un abri qui ressemblait pratiquement, je dirais, à une mini-maison dans ce parc...»