Défi technique et opérationnel

L’armée ukrainienne a réalisé une première mondiale sur la ligne de front en effectuant l'évacuation médicale d'un soldat blessé à l'aide d'un drone, dévoile un article du Courrier international.
Écoutez l'ancien aviateur de la Marine nationale française, consultant, journaliste et vulgarisateur Xavier Tytelman faire le point, vendredi après-midi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est vraiment un succès opérationnel. Techniquement, on savait que c'était réalisable. Par contre, c'est pas juste un drone qui se promène, il y a tout un écosystème pour le protéger. Et ça, c'est vraiment aussi une deuxième réussite à laquelle on ne pense pas forcément.»