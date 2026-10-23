Défi technique et opérationnel

L’armée ukrainienne a réalisé une première mondiale sur la ligne de front en effectuant l'évacuation médicale d'un soldat blessé à l'aide d'un drone, dévoile un article du Courrier international.

Écoutez l'ancien aviateur de la Marine nationale française, consultant, journaliste et vulgarisateur Xavier Tytelman faire le point, vendredi après-midi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.