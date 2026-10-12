Décès de Jean-Luc Mongrain à 75 ans

L'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain est décédé à l'âge de 75 ans. Sa famille a confirmé à Cogeco Nouvelles qu'il a rendu l'âme dans la nuit de dimanche à lundi des suites d'un cancer fulgurant.
Si Jean-Luc Mongrain a été une figure marquante du paysage médiatique québécois pendant plusieurs décennies, la jeune génération a également eu l'occasion de le découvrir, étant donné les nombreuses vidéos d'archives le mettant en vedette sur les réseaux sociaux.
Écoutez la chroniqueuse Alice Morel-Michaud en discuter lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Il est connu pour ses coups d'éclat. Mais sur des réseaux sociaux comme TikTok, ce qui a le plus marqué les gens, ce sont ses plaidoyers. Il partait sur de longues envolées colorées, comme celle pour dénoncer l'absurdité de certains éléments du système scolaire. À quel point, selon ses dires, l'école était déconnectée.»