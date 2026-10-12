Décès de Jean-Luc Mongrain à 75 ans

L'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain est décédé à l'âge de 75 ans. Sa famille a confirmé à Cogeco Nouvelles qu'il a rendu l'âme dans la nuit de dimanche à lundi des suites d'un cancer fulgurant.

Si Jean-Luc Mongrain a été une figure marquante du paysage médiatique québécois pendant plusieurs décennies, la jeune génération a également eu l'occasion de le découvrir, étant donné les nombreuses vidéos d'archives le mettant en vedette sur les réseaux sociaux.

Écoutez la chroniqueuse Alice Morel-Michaud en discuter lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.