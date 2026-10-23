La ligne d'Info-Santé particulièrement sollicitée

Face à l'augmentation des temps d'attente au 811 à l'approche de la période hivernale, Santé Québec appelle la population à la patience, en précisant que le délai moyen actuel se situe aux alentours d'une heure et demie.

La directrice des soins primaires intégrés à Santé Québec, Marie-Ève Brunelle, explique que cette hausse s'explique par le nombre élevé d'appels liés aux symptômes d'allure grippale et de gastro-entérite.

Écoutez la directrice des soins primaires intégrés à Santé Québec, Marie-Ève Brunelle, faire le point au micro de Marie-Ève Normandin.

Mme Brunelle souligne qu'il existe des options pour réduire ce délai, notamment l'option d'attente virtuelle.