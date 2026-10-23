La ligne d'Info-Santé particulièrement sollicitée

Face à l'augmentation des temps d'attente au 811 à l'approche de la période hivernale, Santé Québec appelle la population à la patience, en précisant que le délai moyen actuel se situe aux alentours d'une heure et demie.
La directrice des soins primaires intégrés à Santé Québec, Marie-Ève Brunelle, explique que cette hausse s'explique par le nombre élevé d'appels liés aux symptômes d'allure grippale et de gastro-entérite.
Écoutez la directrice des soins primaires intégrés à Santé Québec, Marie-Ève Brunelle, faire le point au micro de Marie-Ève Normandin.
Mme Brunelle souligne qu'il existe des options pour réduire ce délai, notamment l'option d'attente virtuelle.
«Il faut premièrement s'assurer d'avoir des symptômes d'allure grippale ou de gastro-entérite [...] Lorsque vous faites la sélection 811 option 1, ensuite, il faut sélectionner l'option 2 si vous êtes un adulte et à ce moment là, l'attente se réduit effectivement. C'est moins long parce que ça passe en priorité [...] La vaste majorité des appels vont se terminer par des autosoins.»
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