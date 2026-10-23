3000 personnes pourraient perdre leur emploi

Il y aura une coupe d'effectifs massive chez Parcs Canada. D'après une lettre envoyée par la direction, près de 3 000 des 4 000 postes de l'organisme fédéral pourraient être supprimés dans le cadre d'un réaménagement des effectifs.

Fustigeant une méthode radicale qui met en péril l'entretien des parcs et des lieux historiques, les animateurs remettent en question la faisabilité d'une telle opération et évoquent l'hypothèse d'une privatisation des services.

Écoutez l'édito de Nathalie Normandeau, vendredi après-midi, à La commission avec Luc Ferrandez.