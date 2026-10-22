Un citoyen de Repentigny a récemment eu gain de cause contre la Ville de Montréal après que sa voiture a été endommagée par un nid de poule dans l'arrondissement d'Anjou.

Cette cause pourrait-elle représenter un précédent sur le plan de la justice?

Écoutez Aurélie Gagnon, avocate et vulgarisatrice juridique, faire le point jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.