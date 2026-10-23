Constats de l'Ordre des psychologues

Selon un récent sondage de la firme Synopsis publié dans La Presse, près de 40 % des Québécois disent souffrir de solitude, un nombre qui grimpe à 50 % chez les jeunes.
D'après Karine Gauthier, de l'Ordre des psychologues, les réseaux sociaux et la baisse du temps que l'on passe ensemble seraient notamment à l'origine de ces résultats.
La difficulté de parler ouvertement de ce que l'on ressent contribue également à ce phénomène de société, à son avis.
Écoutez la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Karine Gauthier, confirmer la tendance, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Les réseaux sociaux et les échanges, ce n'est pas la même chose que se voir en vrai finalement, puis de savoir aussi qu'on peut compter sur quelqu'un si on a un problème.»
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