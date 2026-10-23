Constats de l'Ordre des psychologues

Selon un récent sondage de la firme Synopsis publié dans La Presse, près de 40 % des Québécois disent souffrir de solitude, un nombre qui grimpe à 50 % chez les jeunes.

D'après Karine Gauthier, de l'Ordre des psychologues, les réseaux sociaux et la baisse du temps que l'on passe ensemble seraient notamment à l'origine de ces résultats.

La difficulté de parler ouvertement de ce que l'on ressent contribue également à ce phénomène de société, à son avis.

Écoutez la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Karine Gauthier, confirmer la tendance, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.