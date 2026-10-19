Il faudra plus que les 106 points de l'an dernier

Les Canadiens de Montréal présentent une fiche de 4-3-1 (9 points) depuis le début de la saison. Une entame couci-couca, finalement.

Est-ce qu'il y panique dans la demeure? Probablement pas, mais Dany Dubé croit qu'il est temps de mettre le bateau à flot.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé du début de saison des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Et l'analyste des matchs des Canadiens à Cogeco Média connaît le remède à appliquer.

«Le Canadien n'a pas d'urgence dans son jeu», estime-t-il.

Et en tenant compte du début de saison des autres équipes, Dany Dubé pense qu'il faudra plus que les 106 points au classement de la saison dernière pour accéder aux séries au printemps 2027.

«106 points, c'est un plancher. Pas un plafond.»

Les autres sujets discutés