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Il faudra plus que les 106 points de l'an dernier

«Le Canadien n'a pas d'urgence dans son jeu» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 octobre 2026 19:37

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«Le Canadien n'a pas d'urgence dans son jeu» -Dany Dubé
Les Canadiens après leur victoire en prolongation, samedi, contre les Sabres. / PC/Graham Hughes

Les Canadiens de Montréal présentent une fiche de 4-3-1 (9 points) depuis le début de la saison. Une entame couci-couca, finalement.

Est-ce qu'il y panique dans la demeure? Probablement pas, mais Dany Dubé croit qu'il est temps de mettre le bateau à flot.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé du début de saison des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Et l'analyste des matchs des Canadiens à Cogeco Média connaît le remède à appliquer.

«Le Canadien n'a pas d'urgence dans son jeu», estime-t-il.

Et en tenant compte du début de saison des autres équipes, Dany Dubé pense qu'il faudra plus que les 106 points au classement de la saison dernière pour accéder aux séries au printemps 2027.

«106 points, c'est un plancher. Pas un plafond.»

Les autres sujets discutés

  • On discute du leadership de Nick Suzuki;
  • Le Tricolore doit appliquer une pression constante sans la rondelle;
  • Les joueurs de Martin St-Louis n'utilisent pas leur vitesse de façon optimale.

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