Doublé de Cole Caufield samedi soir

Une fois de plus, Cole Caufield a fait basculer le match en faveur des Canadiens de Montréal lors de la prolongation contre les Sabres de Buffalo, samedi soir.

En dépit d'une saison de 51 buts l'an dernier, Caufield a peiné lors des séries éliminatoires. Qu'en sera-t-il cette saison?

Mario Langlois met en garde ceux qui pensent que l'on pourrait se passer de Caufield et il cite les Maple Leafs de Toronto et Mitch Marner en exemple.

«Cole Caufield est un rouage extrêmement important dans le fonctionnement de cette équipe-là qu'on a bâti à Montréal pour aider le Canadien à aller faire les séries. Ce qui n'exclut pas qu'un jour, il puisse être aussi le héros de grandes victoires en séries», dit Mario Langlois.