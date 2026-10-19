Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, lundi, et Martin McGuire y était.
Écoutez Martin McGuire au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On discute du troisième chandail à venir des Canadiens.
- Matheson et Florian Xhekaj de retour sur patins;
- La contribution toujours à la hausse de Phillip Danault dans les succès des Canadiens;
- Le Tricolore a du mal à «fermer les livres» quand il détient l'avance dans un match;
- Le gardien Jacob Fowler affiche des statistiques impressionnantes
- et partage son attitude positive envers son rôle et l’équipement fourni, évoquant les Hurricanes de la Caroline.