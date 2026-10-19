Qualifié pour le Korn Ferry Tour en 2027

Joey Savoie a remporté le dernier tournoi de sa saison en fin de semaine - disputé en République dominicaine - et il a ainsi obtenu sa qualification en vue du Korn Ferry Tour, l'antichambre du circuit de la PGA, en 2027.

Écoutez le golfeur québécois Joey Savoie au terme de sa victoire de fin de semaine et de sa qualification pour le Korn Ferry Tour, en 2027.

Savoie et Étienne Papineau sont ainsi tous deux qualifiés pour la saison 2027 du Korn Ferry Tour.

Savoie admet qu'il est particulièrement heureux de la constance dont il a fait preuve au cours des derniers mois.