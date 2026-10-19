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Qualifié pour le Korn Ferry Tour en 2027

«Présentement, il y a un grand sentiment de fierté» -Joey Savoie

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 octobre 2026 19:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Présentement, il y a un grand sentiment de fierté» -Joey Savoie
Joey Savoie a remporté le tournoi / Instagram Joey Savoie.

Joey Savoie a remporté le dernier tournoi de sa saison en fin de semaine - disputé en République dominicaine - et il a ainsi obtenu sa qualification en vue du Korn Ferry Tour, l'antichambre du circuit de la PGA, en 2027.

Écoutez le golfeur québécois Joey Savoie au terme de sa victoire de fin de semaine et de sa qualification pour le Korn Ferry Tour, en 2027.

Savoie et Étienne Papineau sont ainsi tous deux qualifiés pour la saison 2027 du Korn Ferry Tour.

Savoie admet qu'il est particulièrement heureux de la constance dont il a fait preuve au cours des derniers mois.

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