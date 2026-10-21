À l'approche du dévoilement du cabinet ministériel, on s'inquiète des orientations économiques du prochain gouvernement et formule ses mises en garde.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il espère vivement que les futurs ministres à la tête des dossiers économiques sauront convaincre le premier ministre de renoncer à certaines promesses électorales coûteuses, notamment la réduction des taxes sur l'essence et l'élimination de la taxe sur les biens usagés.

Selon lui, ces mesures, évaluées à 1,4 milliard de dollars, s'apparentent à des décisions populistes dont l'impact réel pour les citoyens sera minime.

Face à la crise économique et environnementale qui s'annonce, Luc Ferrandez préconise plutôt des investissements structurants à long terme, désignant l'industrie touristique comme un moteur économique sous-estimé pour la province.