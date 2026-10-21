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Promesses électorales coûteuses

Taxe sur l'essence: «Tu vas te priver de 700 millions par année» -Luc Ferrandez

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2026 09:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Taxe sur l'essence: «Tu vas te priver de 700 millions par année» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

À l'approche du dévoilement du cabinet ministériel, on s'inquiète des orientations économiques du prochain gouvernement et formule ses mises en garde.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il espère vivement que les futurs ministres à la tête des dossiers économiques sauront convaincre le premier ministre de renoncer à certaines promesses électorales coûteuses, notamment la réduction des taxes sur l'essence et l'élimination de la taxe sur les biens usagés.

Selon lui, ces mesures, évaluées à 1,4 milliard de dollars, s'apparentent à des décisions populistes dont l'impact réel pour les citoyens sera minime.

Face à la crise économique et environnementale qui s'annonce, Luc Ferrandez préconise plutôt des investissements structurants à long terme, désignant l'industrie touristique comme un moteur économique sous-estimé pour la province.

«La taxe sur l'essence [...] elle va disparaître, les automobilistes ne la verront pas ta réduction de taxe, puis tu vas avoir été privé de 700 millions par année»

Luc Ferrandez

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