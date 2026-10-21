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Ruba Ghazal à Lagacé le matin

«Le Québec m'a accueillie les bras grands ouverts, j'ai tellement reçu»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2026 07:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Le Québec m'a accueillie les bras grands ouverts, j'ai tellement reçu»
Ruba Ghazal / Cogeco Média

Malgré la perte de deux sièges à l'Assemblée nationale, la co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Ruba Ghazal, soutient que la campagne a permis de faire entendre des propositions populaires, notamment la taxation des grandes fortunes, et veut continuer le combat pour prouver la pertinence de la gauche dans le paysage politique de la province.

Souhaitant utiliser sa position au sein d'un gouvernement minoritaire pour faire avancer des dossiers consensuels, Mme Ghazal interpelle directement le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon. 

Elle réclame le déblocage immédiat de fonds d'urgence pour faire face à la crise de l'itinérance à l'approche de l'hiver et propose d'interdire les évictions de locataires durant la saison froide. 

L'élue du comté de Mercier se prononce par ailleurs sur signification personnelle et patrimoniale du keffieh, qu'elle a brandi lors de la cérémonie d'assermentation mardi.

 Écoutez Ruba Ghazal, faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé. 

«Je suis d'origine palestinienne, née dans une famille palestinienne. J'ai vécu aux Émirats arabes unis. Je suis née au Liban. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans. Je ne parlais pas un mot de français. Le Québec m'a accueillie avec les bras grands ouverts. J'ai tellement reçu du Québec. Quel symbole qu’une femme comme moi, qui aurait pu vivre dans un camp de réfugiés en Palestine [...], être à la tête d’un parti politique, c’est ça le Québec!»

Ruba Ghazal

Autre sujet abordé:

  • Les distinctions entre la ligne politique de Québec solidaire et celle de La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

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