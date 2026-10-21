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Insécurité alimentaire

Hausse record des demandes d'aide alimentaire au Québec

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2026 08:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Hausse record des demandes d'aide alimentaire au Québec
Hausse record des demandes d'aide alimentaire au Québec / Adobe Stock

La situation de l'insécurité alimentaire au Québec atteint des seuils alarmants. Selon le bilan publié par Les Banques alimentaires du Québec, plus de 3,27 millions de demandes d'aide sont reçues chaque mois à travers la province.

Écoutez le directeur général des Banques alimentaires du Québec, Alexandre Lebel, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que la demande enregistre une hausse constante et s'inquiète de voir qu'une personne sur quatre ayant recours à ces services est un travailleur. Le coût de la vie est la cause principale de cette précarité croissante.

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