À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la hausse importante des demandes d'aide alimentaire au Québec.

Moisson Montréal rapporte qu'il y aura bientôt près de 15 millions de demandes d'aide par année. La crise du logement abordable aggrave également la précarité financière des ménages.

Sur la scène politique, le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon présentera son cabinet de 22 ministres, alors que la lutte contre l'itinérance s'annonce comme un dossier prioritaire.

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