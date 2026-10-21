À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la hausse importante des demandes d'aide alimentaire au Québec.
Moisson Montréal rapporte qu'il y aura bientôt près de 15 millions de demandes d'aide par année. La crise du logement abordable aggrave également la précarité financière des ménages.
Sur la scène politique, le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon présentera son cabinet de 22 ministres, alors que la lutte contre l'itinérance s'annonce comme un dossier prioritaire.
Autres sujets abordés:
- Assermentation des neuf députés de Québec solidaire et controverse entourant Ruba Ghazal;
- De nouvelles manifestations en France;
- Développements concernant l'agression subie par la députée australienne Helen Haines.
- Pourparlers en Ukraine et libération d'un citoyen américain en Russie;
- Enquête révélant l'intervention directe d'Elon Musk sur le réseau Starshield en Ukraine;
- Présentation à venir du budget fédéral canadien et hausse de l'utilisation du français par Mark Carney.