Un simple commentaire sur les réseaux sociaux a déclenché une vive controverse entourant la chanteuse canadienne Tate McRae.

Lors du défilé de Victoria's Secret, l'artiste arborait une tenue jugée très audacieuse et l'ex-première dame, Sophie Grégoire, a ouvertement remis en question ce choix vestimentaire sur Instagram, se demandant s'il s'agissait d'un passage obligé pour se faire remarquer en tant qu'artiste et remettant en doute le caractère émancipateur d'une telle démarche.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout en compagnie de Valérie Lebeuf, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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