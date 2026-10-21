Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 4 à 3 en prolongation face aux Sharks de San Jose, mardi soir.

Alors qu'il menait par deux buts en début de troisième période, le Tricolore a commis trois erreurs mentales coûteuses qui ont mené directement aux buts de l'adversaire.

La décision la plus dommageable revient au gardien Jakub Dobes, puni pour de l'obstruction flagrante en prolongation.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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