 Aller au contenu
Alors qu'il menait par deux buts

Trois erreurs mentales coulent le Tricolore contre les Sharks

par 98.5

0:00
5:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Trois erreurs mentales coulent le Tricolore contre les Sharks
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 4 à 3 en prolongation face aux Sharks de San Jose, mardi soir.

Alors qu'il menait par deux buts en début de troisième période, le Tricolore a commis trois erreurs mentales coûteuses qui ont mené directement aux buts de l'adversaire.

La décision la plus dommageable revient au gardien Jakub Dobes, puni pour de l'obstruction flagrante en prolongation.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés:

  • Le magnifique but de Juraj Slafkovsky est éclipsé par la défaite du Canadien et la grande performance de Macklin Celebrini;
  • En comptabilisant 26 points en seulement neuf matchs avec les Oilers, Connor McDavid connaît un début de saison exceptionnel;
  • NBA: cérémonie de remise des bagues à New York;
  • Le CF Montréal joue gros lors de la finale du Championnat canadien contre le Forge FC au Stade Saputo.

Vous aimerez aussi

L'engagement sur 200 pieds des jeunes et un surdoué nommé Celebrini
Le hockey des Canadiens
L'engagement sur 200 pieds des jeunes et un surdoué nommé Celebrini
0:00
2:27
«De stupides pénalités leur ont donné des chances» -Cole Caufield
Le hockey des Canadiens
«De stupides pénalités leur ont donné des chances» -Cole Caufield
0:00
7:10
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'éveil d'Utopia: le Cirque du Soleil dévoile son nouveau spectacle
Rattrapage
Sous le Grand Chapiteau au Vieux-Port de Montréal
L'éveil d'Utopia: le Cirque du Soleil dévoile son nouveau spectacle
Taxe sur l'essence: «Tu vas te priver de 700 millions par année» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Promesses électorales coûteuses
Taxe sur l'essence: «Tu vas te priver de 700 millions par année» -Luc Ferrandez
Forces militaires: «Les Américains sont encore de loin supérieurs aux Chinois»
Rattrapage
La classe de maître du professeur Lépine
Forces militaires: «Les Américains sont encore de loin supérieurs aux Chinois»
Un animal de compagnie coûte plus cher qu'on le pense...
Rattrapage
Des coûts annuels souvent sous-estimés
Un animal de compagnie coûte plus cher qu'on le pense...
Les produits dérivés du pétrole font exploser les prix en quincaillerie
Rattrapage
Rénovations
Les produits dérivés du pétrole font exploser les prix en quincaillerie
La croix du Mont-Royal au cœur de folles théories du complot
Rattrapage
Importante cure de rajeunissement
La croix du Mont-Royal au cœur de folles théories du complot
Livraison par drone en prison: de la restauration rapide aux armes
Rattrapage
Des failles de sécurité majeures
Livraison par drone en prison: de la restauration rapide aux armes
Inquiétudes autour d'un déficit fédéral de 63 milliards
Rattrapage
Croissance plus faible que prévu
Inquiétudes autour d'un déficit fédéral de 63 milliards
Hausse record des demandes d'aide alimentaire au Québec
Rattrapage
Insécurité alimentaire
Hausse record des demandes d'aide alimentaire au Québec
«Le Québec m'a accueillie les bras grands ouverts, j'ai tellement reçu»
Rattrapage
Ruba Ghazal à Lagacé le matin
«Le Québec m'a accueillie les bras grands ouverts, j'ai tellement reçu»
Pourquoi aller en Bourse? «Ton joyau, ton bébé, n'est plus le tien...»
Rattrapage
Différences entre compagnies publiques et privées
Pourquoi aller en Bourse? «Ton joyau, ton bébé, n'est plus le tien...»
Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon
Rattrapage
Conseil des ministres du PQ
Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon
Guerre de pétitions à Saint-Lambert pour un terrain de baseball
Rattrapage
Une vive controverse
Guerre de pétitions à Saint-Lambert pour un terrain de baseball
Spécial «astro» | L’énigme du mercredi 21 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «astro» | L’énigme du mercredi 21 octobre
Bénédicte Lebel séduite par la formule 5 à 7 du Théâtre La Licorne
Rattrapage
«A Play, A Pie and A Pint»
Bénédicte Lebel séduite par la formule 5 à 7 du Théâtre La Licorne