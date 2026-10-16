 Aller au contenu
Blessés chez le CH

Slafkovsky absent de l'entraînement, Kapanen s'approche d'un retour au jeu

par 98.5

0:00
7:01

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 octobre 2026 16:43

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

Slafkovsky absent de l'entraînement, Kapanen s'approche d'un retour au jeu
Martin McGuire / Cogeco Média

À l'aube de l'affrontement contre les Sabres de Buffalo, l'infirmerie déborde chez les Canadiens alors que Mike Matheson, Florian Xhekaj et Samuel Montembeault sont toujours tenus à l'écart en raison de blessures.

De son côté, Juraj Slafkovsky a profité d'une journée de traitements, lui qui a subi un coup à la tête face aux Capitals, mercredi.

Oliver Kapanen a repris l'entraînement pour une première fois depuis le début de la saison et s'approcherait d'un retour au jeu.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, commenter le tout, vendredi, au micro de Gino Chouinard. 

Autres sujets abordés:

  • Le CH traverse-t-il de l'adversité? La réponse de Martin St-Louis;
  • Les difficultés offensives des gros cannons du CH;
  • Qui sera devant le filet face aux Sabres? 

Vous aimerez aussi

Les doubles champions en titre balayés par les Brewers
Lagacé le matin
Les doubles champions en titre balayés par les Brewers
0:00
5:45
«Les mauvaises punitions, il n'y a jamais de conséquences» - Antoine Roussel
Les amateurs de sports
«Les mauvaises punitions, il n'y a jamais de conséquences» - Antoine Roussel
0:00
10:22
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Salon du livre de l'Estrie et Grande marche Pierre Lavoie cette fin de semaine
Rattrapage
Quoi faire cette fin de semaine?
Salon du livre de l'Estrie et Grande marche Pierre Lavoie cette fin de semaine
Feu doux: le chef Jean-Francois Plante présente des recettes pour ralentir
Rattrapage
Nouveau livre de recettes
Feu doux: le chef Jean-Francois Plante présente des recettes pour ralentir
«C'est le syndrome du parent de future vedette » -Laurent Paquin
Rattrapage
Violence dans le hockey mineur
«C'est le syndrome du parent de future vedette » -Laurent Paquin
Pourquoi les biscuits mous deviennent durs et les durs deviennent mous?
Rattrapage
La chronique de Benoît Chartier
Pourquoi les biscuits mous deviennent durs et les durs deviennent mous?
Qu’est-ce que les «grandfluenceurs»?
Rattrapage
Campagne publicitaire de la marque Altra
Qu’est-ce que les «grandfluenceurs»?
«Il suffit d'un point de bascule pour que ça devienne notre réalité»
Rattrapage
37e édition de la Nuit des sans-abri
«Il suffit d'un point de bascule pour que ça devienne notre réalité»
Comment juger ce début de saison des Canadiens?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Fiche de 3-3-1
Comment juger ce début de saison des Canadiens?
Roadster de Tesla: «Une voiture qui emprunte des techniques spatiales»
Rattrapage
Le nouveau joujou d’Elon Musk
Roadster de Tesla: «Une voiture qui emprunte des techniques spatiales»
«J'ai l'impression que Trump va s'occuper de ses propres points de presse»
Rattrapage
Congédiement de Katie Zacharia
«J'ai l'impression que Trump va s'occuper de ses propres points de presse»
Dans la tête des tueurs en série: «Pour tous ceux qui aiment le true crime»
Rattrapage
Exposition immersive
Dans la tête des tueurs en série: «Pour tous ceux qui aiment le true crime»
Plusieurs automobilistes surpris par la neige hâtive au Saguenay
Rattrapage
Une dizaine de centimètres dans certains secteurs
Plusieurs automobilistes surpris par la neige hâtive au Saguenay
Lotto Max: un gros lot historique de 90 millions
Rattrapage
Une première au Canada
Lotto Max: un gros lot historique de 90 millions
«Aujourd'hui, c'est de valider le vote des citoyens» -Elsie Lefebvre
Rattrapage
De retour à l'Assemblée nationale
«Aujourd'hui, c'est de valider le vote des citoyens» -Elsie Lefebvre
«Écrire, pour moi, c'est comme la télé: c'est un langage» -Michel Jean
Rattrapage
De journaliste à auteur
«Écrire, pour moi, c'est comme la télé: c'est un langage» -Michel Jean