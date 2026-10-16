Blessés chez le CH

À l'aube de l'affrontement contre les Sabres de Buffalo, l'infirmerie déborde chez les Canadiens alors que Mike Matheson, Florian Xhekaj et Samuel Montembeault sont toujours tenus à l'écart en raison de blessures.

De son côté, Juraj Slafkovsky a profité d'une journée de traitements, lui qui a subi un coup à la tête face aux Capitals, mercredi.

Oliver Kapanen a repris l'entraînement pour une première fois depuis le début de la saison et s'approcherait d'un retour au jeu.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, commenter le tout, vendredi, au micro de Gino Chouinard.