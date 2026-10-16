Campagne publicitaire de la marque Altra

La marque de souliers de course Altra fait particulièrement réagir avec sa dernière campagne publicitaire intitulée «The Legacy Team». Celle-ci met en vedette des «grandfluenceurs».

Qu’est-ce que c’est exactement? L’expression allie «grand-parents» et «influenceurs» pour parler des personnes aînées sur les réseaux sociaux.

La campagne d’Altra met de l’avant quatre coureurs britanniques âgés de 75 à 85 ans, cumulant 321 ans à eux tous, afin de promouvoir la longévité et le plaisir de courir.

Écoutez Mélia Goulet-Jacques, chroniqueuse web, parler de cette initiative au micro de Gino Chouinard, vendredi.