À l'occasion de la 37e édition de la Nuit des sans-abri, des rassemblements et des nuitées extérieures sont organisés dans une centaine de villes québécoises pour sensibiliser la population à la précarité et lutter contre les préjugés entourant les personnes en situation d'itinérance.
Écoutez le responsable des affaires médiatiques pour le Réseau Solidarité Itinérance du Québec, Eric Edström, faire le point sur la situation de l'itinérance au Québec, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«C'est une belle occasion de venir confronter ses préjugés. Il y a une portion de l’itinérance cachée qui devient visible parce que des situations temporaires deviennent de plus en plus permanentes, puis il y a de plus en plus de gens qui sont près de l'itinérance. Il suffit d'un événement, d'un point de bascule, pour que, malheureusement, ça devienne notre réalité.»