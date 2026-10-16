À l'occasion de la 37e édition de la Nuit des sans-abri, des rassemblements et des nuitées extérieures sont organisés dans une centaine de villes québécoises pour sensibiliser la population à la précarité et lutter contre les préjugés entourant les personnes en situation d'itinérance.

Écoutez le responsable des affaires médiatiques pour le Réseau Solidarité Itinérance du Québec, Eric Edström, faire le point sur la situation de l'itinérance au Québec, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.