Le nouveau joujou d’Elon Musk

Elon Musk, patron de Tesla, a dévoilé jeudi un tout nouveau modèle: le roadster. Qu’a-t-il de spécial? Techniquement, il peut voler…
La voiture deux places, qui fait grand bruit sur la toile, s’inspire de l’autre compagnie d’Elon Musk, SpaceX. Quel est le lien entre une voiture et l’espace?
Écoutez la chronique web de Mélia Goulet-Jacques, vendredi, au micro de Gino Chouinard.
«En démonstration, le véhicule s’est propulsé dans les airs, a fait un tonneau sur lui-même et est retombé sur ses roues. Mais comment est-ce possible? C’est surtout ça la nouvelle qui a fait le tour, le buzz. Ça serait grâce à des propulseurs inspirés de ses fusées de Space X, l’autre entreprise d’Elon Musk. On parle donc d’une voiture qui emprunte carrément des techniques spatiales pour faire des acrobaties.»
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