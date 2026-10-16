Le nouveau joujou d’Elon Musk

Elon Musk, patron de Tesla, a dévoilé jeudi un tout nouveau modèle: le roadster. Qu’a-t-il de spécial? Techniquement, il peut voler…

La voiture deux places, qui fait grand bruit sur la toile, s’inspire de l’autre compagnie d’Elon Musk, SpaceX. Quel est le lien entre une voiture et l’espace?

Écoutez la chronique web de Mélia Goulet-Jacques, vendredi, au micro de Gino Chouinard.