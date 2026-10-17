Treat Accessibly: une initiative pour rendre l'Halloween accessible à tous

Pour rendre la fête de l'Halloween plus accessible aux enfants vivant avec un handicap, qui rencontrent certaines difficultés pour récolter des bonbons, une mère et sa fille ont lancé l'initiative Treat Accessibly.

Ce projet encourage les citoyens à installer leur station de bonbons directement sur le trottoir ou au bas de leur entrée de garage. Grâce à une collaboration avec Maxi, les maisons participantes peuvent également se procurer des pancartes pour indiquer que leur installation est accessible à tous.

Écoutez l'adolescente de 15 ans Siena Padulo et sa mère Natasha Mackow, fondatrices de l’organisme Des bonbons s'il vous plaît, faire le point samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.