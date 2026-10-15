L’instabilité des marchés boursiers se poursuit et les titres technologiques sont particulièrement concernés.
Le Dow Jones, par exemple, connaît des hausses alors que la situation est autre pour le Nasdaq.
Écoutez Michèle Boisvert, chroniqueuse économique, faire le point au micro de Gino Chouinard, jeudi.
«Il semble que les investisseurs délaissent les titres technologiques pour s’en aller vers des valeurs sûres.»
Michèle Boisvert aborde également le bras de fer entre l’entreprise Stelco et le gouvernement canadien concernant des mises à pied provoquées par la guerre commerciale avec les États-Unis.