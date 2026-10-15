Un spectacle multidisciplinaire

Jeudi soir a lieu la grande première du spectacle Félix, je me souviens, un projet rêvé depuis dix ans par le producteur Jean Pilote et mis en scène par Martin Genest.

Conçu pour honorer la mémoire et l'œuvre de Félix Leclerc, cette production multidisciplinaire combine musique, théâtre, cirque, vidéo et doublage à travers 18 tableaux.

Plutôt que de faire incarner l'artiste par un comédien, la mise en scène met de l'avant sa voix authentique.

Le spectacle vise à faire redécouvrir de grands classiques, ainsi que des pièces méconnues, à toutes les générations.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, jeudi au Québec maintenant.