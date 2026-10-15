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Les personnes seules et les aînés surtout

Pauvreté à Montréal: 26% des adultes touchés selon l'INRS

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2026 16:46

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Pauvreté à Montréal: 26% des adultes touchés selon l'INRS
La crise du logement demeure la principale source de stress financier pour les ménages montréalais. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Une étude de l'INRS commandée par Centraide révèle que 26% des adultes de la région de Montréal ont vécu sous le seuil de pauvreté entre 2016 et 2023. 

Si la pauvreté demeure temporaire pour certains, elle est bien souvent persistante et s'étire sur plusieurs années, touchant particulièrement les personnes seules et les aînés de 65 ans et plus.

Contrairement à d'autres grandes villes québécoises où la situation s'est améliorée, Montréal ne montre aucun progrès notable.

Écoutez Xavier St-Denis, professeur à l’INRS et auteur de l’étude, donner tous les détails, jeudi au Québec maintenant

Selon lui, la résolution de la crise du logement et le développement du logement social constituent des leviers essentiels pour résorber ce phénomène. 

«Pour Montréal dans son ensemble, on n'a pas vraiment vu de progrès. Et ça, c'est encore plus préoccupant quand on se compare aux autres grandes villes du Québec.» 

Xavier St-Denis

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