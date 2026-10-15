Les personnes seules et les aînés surtout

Une étude de l'INRS commandée par Centraide révèle que 26% des adultes de la région de Montréal ont vécu sous le seuil de pauvreté entre 2016 et 2023.

Si la pauvreté demeure temporaire pour certains, elle est bien souvent persistante et s'étire sur plusieurs années, touchant particulièrement les personnes seules et les aînés de 65 ans et plus.

Contrairement à d'autres grandes villes québécoises où la situation s'est améliorée, Montréal ne montre aucun progrès notable.

Écoutez Xavier St-Denis, professeur à l’INRS et auteur de l’étude, donner tous les détails, jeudi au Québec maintenant.

Selon lui, la résolution de la crise du logement et le développement du logement social constituent des leviers essentiels pour résorber ce phénomène.