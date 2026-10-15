Une campagne qui cible les jeunes

La Société des alcools du Québec (SAQ) suscite le débat après avoir versé près de 300 000 $ à 65 influenceurs entre 2023 et 2026 pour cibler les 18-29 ans.

Les dépenses ont quintuplé sur cette période, mais la SAQ refuse de divulguer le retour sur investissement, alors que la distribution globale d'alcool a diminué de 5,9 %.

Écoutez la chronique web avec Mélia Goulet-Jacques, jeudi au Québec maintenant.

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