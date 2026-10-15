 Aller au contenu
Une campagne qui cible les jeunes

La SAQ investit près de 300 000 $ auprès des influenceurs

par 98.5

0:00
4:25

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2026 16:11

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
La SAQ investit près de 300 000 $ auprès des influenceurs
Des bouteilles à la SAQ. / PC Archives

La Société des alcools du Québec (SAQ) suscite le débat après avoir versé près de 300 000 $ à 65 influenceurs entre 2023 et 2026 pour cibler les 18-29 ans.

Les dépenses ont quintuplé sur cette période, mais la SAQ refuse de divulguer le retour sur investissement, alors que la distribution globale d'alcool a diminué de 5,9 %.

Écoutez la chronique web avec Mélia Goulet-Jacques, jeudi au Québec maintenant.  

Autre sujet abordé

  • Une expédition pourrait enfin élucider la disparition d'Amelia Earhart survenue en 1937. 

Vous aimerez aussi

Pauvreté à Montréal: 26% des adultes touchés selon l'INRS
Le Québec maintenant
Pauvreté à Montréal: 26% des adultes touchés selon l'INRS
0:00
6:17
Qu'est-ce que le chagrin parasocial?
Le Québec maintenant
Qu'est-ce que le chagrin parasocial?
0:00
5:22
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Aujourd'hui, c'est de valider le vote des citoyens» -Elsie Lefebvre
Rattrapage
De retour à l'Assemblée nationale
«Aujourd'hui, c'est de valider le vote des citoyens» -Elsie Lefebvre
«Écrire, pour moi, c'est comme la télé: c'est un langage» -Michel Jean
Rattrapage
De journaliste à auteur
«Écrire, pour moi, c'est comme la télé: c'est un langage» -Michel Jean
Huit États américains poursuivent OpenAI
Rattrapage
Intelligence artificielle
Huit États américains poursuivent OpenAI
«Jamais je n'aurais pu penser écrire un livre entier sur le sport féminin»
Rattrapage
Livre Nouvelle garde
«Jamais je n'aurais pu penser écrire un livre entier sur le sport féminin»
Titres technologiques en baisse: «Les investisseurs vont vers les valeurs sûres»
Rattrapage
Marchés boursiers
Titres technologiques en baisse: «Les investisseurs vont vers les valeurs sûres»
Élections de mi-mandat au Texas: une percée démocrate est-elle possible?
Rattrapage
Difficultés dans le camp républicain
Élections de mi-mandat au Texas: une percée démocrate est-elle possible?
Qu'est-ce que le chagrin parasocial?
Rattrapage
Tout le monde l'a vécu
Qu'est-ce que le chagrin parasocial?
Gardiens du CH: «Il y en a un qui fait la job»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Faut-il s’inquiéter des difficultés de Dobes?
Gardiens du CH: «Il y en a un qui fait la job»
Faire la fête... durant l'après-midi
Rattrapage
Un rave dans un restaurant
Faire la fête... durant l'après-midi
Pauvreté à Montréal: 26% des adultes touchés selon l'INRS
Rattrapage
Les personnes seules et les aînés surtout
Pauvreté à Montréal: 26% des adultes touchés selon l'INRS
«Le traitement médiatique, c’est souvent un argument pour expliquer la défaite»
Rattrapage
Faits saillants de la semaine politique
«Le traitement médiatique, c’est souvent un argument pour expliquer la défaite»
CH: les points négatifs et les points positifs du revers
Rattrapage
Défaite de 5-4 contre les Capitals
CH: les points négatifs et les points positifs du revers
Cancer: une technologie québécoise alliant IA et connaissances des médecins
Rattrapage
Percée à l’international
Cancer: une technologie québécoise alliant IA et connaissances des médecins
«Félix, je me souviens»: la grande première d'un hommage inédit
Rattrapage
Un spectacle multidisciplinaire
«Félix, je me souviens»: la grande première d'un hommage inédit