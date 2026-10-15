Une entreprise d’ici allie l’intelligence artificielle aux connaissances des médecins pour détecter rapidement des tissus humains cancéreux et faciliter des chirurgies.

Il s’agit du projet de Alexandre Triquet, président et cofondateur de l’entreprise Reveal Life Science, qui veut poursuivre sa percée à l’international.

Il se rendra sous peu à Strasbourg, en France, pour présenter sa technologie à l’Institut de recherche contre les cancers, mais également devant le Parlement européen.

L’objectif d’Alexandre Triquet est de commercialiser sa technologie, afin d’améliorer la détection du cancer et ainsi contribuer à sauver des vies.

Écoutez Alexandre Triquet, cofondateur et président de l’entreprise Reveal Life Science, expliquer sa technologie au micro de Gino Chouinard, jeudi.

L’objectif est de s’assurer que toutes les cellules cancéreuses ont été retirées après une chirurgie.