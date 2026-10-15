Imaginez-vous participer à un rave dans un restaurant en plein milieu de l'après-midi... N'imaginez plus. Ça va se produire en fin de semaine à Montréal.

Écoutez Robin Joannette Langevin, de Heures ouvrables, nous parler de l'inspiration de ce projet avec Catherine Beauchamp, Gino Chouinard et Marie-Pierre Cayer.

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