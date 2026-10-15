Imaginez-vous participer à un rave dans un restaurant en plein milieu de l'après-midi... N'imaginez plus. Ça va se produire en fin de semaine à Montréal.
Écoutez Robin Joannette Langevin, de Heures ouvrables, nous parler de l'inspiration de ce projet avec Catherine Beauchamp, Gino Chouinard et Marie-Pierre Cayer.
Les sujets discutés
- Le prochain événement aura lieu au restaurant Amir, sur le Plateau Mont-Royal;
- Heures ouvrables s'est inspiré d’une expérience vécue à Brooklyn;
- Les événements, ouverts à tous âges, favorisent la danse en journée, la convivialité, la musique de DJ, des vins québécois et transforment des lieux atypiques comme des églises ou cafés;
- Les billets coûtent 25-30 $, l’OBNL détient des permis d’alcool, et l’initiative s’étend à Québec dès le 7 novembre.