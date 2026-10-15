Bulletin de vote à 10 questions

Les Albertains seront appelés à se prononcer sur le futur de leur province dans les prochains jours, lors d’un référendum sur l’indépendance.

Or, il s’agit d’un exercice impliquant 10 questions, dont une seule porte sur la volonté de l’Alberta de devenir un pays.

Et encore là, il ne s’agirait que d’un premier balbutiement dans un long processus vers l’indépendance.

Sans surprise, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a voté en faveur d’un Canada uni. Mais les Albertains pensent-ils comme elle?

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, journaliste pour Cogeco Nouvelles, qui se trouve en Alberta, au micro de Gino Chouinard, jeudi.