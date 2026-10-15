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59 députés à l’Assemblée nationale

Assermentation des élus du PQ: «Aujourd’hui, c’est la journée des sourires»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2026 15:30

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Assermentation des élus du PQ: «Aujourd’hui, c’est la journée des sourires»
Louis Lacroix / Cogeco Média

Les 59 élus du Parti québécois ont été assermentés, jeudi, au Salon rouge de l’Assemblée nationale. 

Ils sont officiellement devenus députés de la 44e législature, le premier étant le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon. 

Les nouveaux élus ont d’ailleurs prêté serment à la population, et non au roi, ce qui n’est plus obligatoire depuis 2022. 

Pour une rare fois, l’ambiance était à la fête au Salon rouge. 

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco Nouvelles à l’Assemblée nationale, au micro de Gino Chouinard. 

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