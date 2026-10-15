59 députés à l’Assemblée nationale

Les 59 élus du Parti québécois ont été assermentés, jeudi, au Salon rouge de l’Assemblée nationale.

Ils sont officiellement devenus députés de la 44e législature, le premier étant le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon.

Les nouveaux élus ont d’ailleurs prêté serment à la population, et non au roi, ce qui n’est plus obligatoire depuis 2022.

Pour une rare fois, l’ambiance était à la fête au Salon rouge.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco Nouvelles à l’Assemblée nationale, au micro de Gino Chouinard.