Donald Trump parle du Groenland au «je»

Le président américain, Donald Trump, a exagéré l’importance d’une entente avec le Groenland, un territoire du Danemark, concernant des projets d’exploration pétrolière, gazière et minière, alors que le gouvernement groenlandais a rappelé la souveraineté danoise et l’absence de changements majeurs.
Écoutez à ce sujet la chercheuse et spécialiste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, mercredi, au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Donald Trump parle du Groenland comme s'il s'agissait d'un territoire américain;
- Les promesses de Trump sur le diesel russe et des ententes avec le Venezuela sont stratégiques à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, mais sans résultats concrets;
- Les républicains pourraient-ils perdre l'Alaska au sénat?
- Trump se met les pieds dans les plats avec une vidéo d'intelligence artificielle...avec un tigre.