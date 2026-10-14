Donald Trump parle du Groenland au «je»

Le président américain, Donald Trump, a exagéré l’importance d’une entente avec le Groenland, un territoire du Danemark, concernant des projets d’exploration pétrolière, gazière et minière, alors que le gouvernement groenlandais a rappelé la souveraineté danoise et l’absence de changements majeurs.

Écoutez à ce sujet la chercheuse et spécialiste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, mercredi, au micro de Gino Chouinard.

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