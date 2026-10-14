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Donald Trump parle du Groenland au «je»

Le Groenland dit: «Attention, ce n'est pas votre territoire» -Valérie Beaudoin

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 octobre 2026 17:26

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le Groenland dit: «Attention, ce n'est pas votre territoire» -Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain, Donald Trump, a exagéré l’importance d’une entente avec le Groenland, un territoire du Danemark, concernant des projets d’exploration pétrolière, gazière et minière, alors que le gouvernement groenlandais a rappelé la souveraineté danoise et l’absence de changements majeurs.

Écoutez à ce sujet la chercheuse et spécialiste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, mercredi, au micro de Gino Chouinard.

Les sujets discutés

  • Donald Trump parle du Groenland comme s'il s'agissait d'un territoire américain;
  • Les promesses de Trump sur le diesel russe et des ententes avec le Venezuela sont stratégiques à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, mais sans résultats concrets;
  • Les républicains pourraient-ils perdre l'Alaska au sénat?
  • Trump se met les pieds dans les plats avec une vidéo d'intelligence artificielle...avec un tigre.

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