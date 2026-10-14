Saviez-vous ça?

Comprendre le monde en 10 sujets qui font l’actualité: un livre lancé par Alexane Drolet dans le but de sensibiliser et de guider les lecteurs qui se trouvent dans une marre infinie d'information, sans s'y noyer.

Depuis quelques années, la présence de la journaliste se multiplie dans les médias et sur les différentes plateformes numériques. Elle se distingue par son dynamisme et sa capacité à vulgariser des sujets complexes.

Écoutez la journaliste et créatrice de contenu, Alexane Drolet, faire la promotion de son nouveau livre, mercredi, au micro de Gino Chouinard.