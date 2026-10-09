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Grande entrevue

Coupe Stanley, hockey junior et implication: le parcours de Philippe Boucher

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 octobre 2026 22:06

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Coupe Stanley, hockey junior et implication: le parcours de Philippe Boucher
Mario Langlois / Cogeco Média

Cette semaine à l’occasion de la grande entrevue du vendredi soir, l’animateur Mario Langlois reçoit l’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey et champion de la coupe Stanley, Philippe Boucher.

Écoutez l'entretien entre Philippe Boucher et Mario Langlois, vendredi soir, lors de cette grande entrevue.

Les sujets discutés:

  • Le tournoi de golf de la Fondation Philippe Boucher en est à sa 35ème édition;
  • L'histoire derrière la création de sa fondation: «Jouer au hockey, ça vient avec une certaine responsabilité»;
  • «Le hockey est l'une des meilleures écoles de vie»;
  • Sergei Zubov est le meilleur défenseur avec qui il a joué;
  • Michel Therrien est l'une des grosses raisons de la coupe Stanley de 2009;
  • Eric Lindros lui avait dit qu’il allait jouer pour Québec… au Dagobert!;
  • Un beau souvenir: sa participation au Match des Étoiles à Dallas;
  • Il possède une collection de près de 100 chandails de hockey;
  • Son entrée en scène lors en deuxième ronde des séries de 2009 avec les Penguins;
  • Sa visite à la Maison-Blanche: un décorum impressionnant;
  • Sa décision de prendre sa retraite après la conquête de la coupe;
  • «Tant et aussi longtemps que Sidney Crosby va être le visage de la LNH, la ligue va être entre de bonnes mains»;
  • Philippe croit deux choses: Crosby va terminer sa carrière à Montréal et les Nordiques seront de retour à Québec;
  • Moment touchant: son tour du chapeau contre les Kings alors que son père luttait contre la maladie;
  • Il aurait aimer jouer avec Martin St-Louis.

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