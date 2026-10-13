Le Tricolore a vaincu les Sabres de Buffalo 4-3 en tirs de barrage, mardi soir, au Centre Bell.
Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis.
Les sujets discutés avec Martin St-Louis
- Un bon match défensif et un bon match en général, selon St-Louis;
- Comment prévenir les buts sur les tirs voilés de loin: «Il faut bloquer les lancers en haut et mieux se charger des bâtons en bas»;
- La performance de Lane Hutson: «Ses touches offensives étaient excellentes. Il avait sa balle rapide»;
- L'importance de Kaiden Guhle, qui a eu beaucoup de temps de glace;
- Une belle version de Zachary Bolduc, selon St-Louis;
- Alexandre Carrier est quelque peu sous-évalué, estime l'entraîneur: «Il nous a donné l'opportunité d'aller chercher un deuxième point».