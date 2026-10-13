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La performance de Lane Hutson

«Ses touches offensives étaient excellentes: il avait sa balle rapide» -St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 13 octobre 2026 22:07

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Ses touches offensives étaient excellentes: il avait sa balle rapide» -St-Louis
Zachary Bolduc, Lane Hutson et Jake Evans après le but vainqueur en tirs de barrage. / PC/Christine Muschi

Le Tricolore a vaincu les Sabres de Buffalo 4-3 en tirs de barrage, mardi soir, au Centre Bell.

Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis.

Les sujets discutés avec Martin St-Louis

  • Un bon match défensif et un bon match en général, selon St-Louis;
  • Comment prévenir les buts sur les tirs voilés de loin: «Il faut bloquer les lancers en haut et mieux se charger des bâtons en bas»;
  • La performance de Lane Hutson: «Ses touches offensives étaient excellentes. Il avait sa balle rapide»;
  • L'importance de Kaiden Guhle, qui a eu beaucoup de temps de glace;
  • Une belle version de Zachary Bolduc, selon St-Louis;
  • Alexandre Carrier est quelque peu sous-évalué, estime l'entraîneur: «Il nous a donné l'opportunité d'aller chercher un deuxième point».

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