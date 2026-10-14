Une drôle de controverse oppose la célèbre chanteuse Kelly Clarkson à une boutique de Brooklyn, Art of Play, au sujet de «Molly», un oiseau mécanique qui chante et danse, intégré à même un mur de béton de la succursale.

Après sa visite du 10 octobre, l'artiste s'est dite snobée sur les réseaux sociaux, estimant qu'on l'avait jugée incapable de s'offrir l'automate d'une valeur estimée à 15 000 $. De son côté, le magasin a d'abord clarifié qu'il s'agissait de sa mascotte et qu'elle n'était pas à vendre.

Devant l'engouement suscité par cette affaire, l'un des copropriétaires de la boutique, Adam Rubin, a déclaré que la circulation piétonne avait tellement augmenté qu'il était désormais prêt à céder Molly pour la somme astronomique de... 15 millions de dollars.

Écoutez la chroniqueuse aux réseaux sociaux Mélia Goulet-Jacques faire le point, mercredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.