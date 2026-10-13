50 ans d'existence pour le magazine L'actualité

Le magazine L'actualité célèbre ses 50 ans d'existence. Fondée en 1976 par Jean Paré, cette grande publication de langue française a su prouver sa pertinence à travers les décennies, et s'imposer comme le seul magazine d'affaires publiques dans la province.

Selon une édition spéciale du magazine pour en souligner l'anniversaire, l'objectif de Jean Paré était d'offrir aux Québécois une revue qui leur ressemble.

Écoutez Éric Grenier, rédacteur en chef de L’actualité, et Carole Beaulieu, ancienne rédactrice en chef du magazine de 1998 à 2007, en discuter mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.