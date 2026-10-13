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50 ans d'existence pour le magazine L'actualité

«La mission d'origine a été conservée: mettre en valeur des gens qui agissent»

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Entendu dans

La commission

le 13 octobre 2026 14:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«La mission d'origine a été conservée: mettre en valeur des gens qui agissent»
La commission / Cogeco Média

Le magazine L'actualité célèbre ses 50 ans d'existence. Fondée en 1976 par Jean Paré, cette grande publication de langue française a su prouver sa pertinence à travers les décennies, et s'imposer comme le seul magazine d'affaires publiques dans la province.

Selon une édition spéciale du magazine pour en souligner l'anniversaire, l'objectif de Jean Paré était d'offrir aux Québécois une revue qui leur ressemble.

Écoutez Éric Grenier, rédacteur en chef de L’actualité, et Carole Beaulieu, ancienne rédactrice en chef du magazine de 1998 à 2007, en discuter mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Il n'y a pas d'ingrédients particuliers à part de l'effort, de la rigueur, de la curiosité, et de l'intérêt pour le lecteur. Le lecteur, c'est le citoyen québécois. Qu'est-ce qui peut intéresser les citoyens québécois? Leur permettre de se propulser dans l'avenir? Faire un magazine, ce n’est pas de faire la nouvelle, c'est de raconter l'histoire derrière la nouvelle.»

Éric Grenier

«Je pense que la mission d'origine a toujours été conservée, c'est-à-dire de ne pas parler que des problèmes, mais de mettre en valeur des gens qui agissent, des gens qui trouvent des solutions.»

Carole Beaulieu

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