Achalandage dans les centres commerciaux

Il semblerait que la fin des centres commerciaux soit encore bien loin, malgré la montée en popularité de l'achat en ligne et la hausse du coût de la vie.

C'est ce qu'estime l'animatrice Nathalie Normandeau, qui constate un achalandage persistant dans ces grands centres.

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec, faire le point sur ce phénomène, mardi au micro de l'émission La commission.