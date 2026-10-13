Une nouvelle entité au nom qui fait sourciller

La Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) ont annoncé la mise en place de plusieurs mesures pour renforcer la sécurité dans le réseau du métro, où circulent un million d'usagers quotidiennement.

Parmi ces annonces figurent l'augmentation du nombre de constables spéciaux, l'accroissement des effectifs sociaux sur le terrain ainsi qu'un partenariat renforcé avec le SPVM.

L'organisation crée également une nouvelle direction principale intitulée « Sûreté et résilience organisationnelle », dirigée par Martin Prud'homme, ancien patron de la Sûreté du Québec.

Écoutez l'édito de Nathalie Normandeau concernant cette nouvelle entité dans les hautes sphères de la STM, mardi, à La commission.