Chronique internationale

Le président américain Donald Trump a fait l'annonce dimanche d'un cessez-le-feu « énergétique » devant entrer en vigueur entre l'Ukraine et la Russie, une déclaration qui a semé la surprise générale.
Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie faire le point sur la déclaration du président, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson, alors que les élections de mi-mandat approchent.
«Il y a peu de stratégies de long terme dans les actions du président. Il est sous le coup de l'urgence pour les élections de mi-mandat dans 22 jours, et ça semble gouverner toutes sortes de décisions annoncées comme ça.»