Chronique internationale

Le président américain Donald Trump a fait l'annonce dimanche d'un cessez-le-feu « énergétique » devant entrer en vigueur entre l'Ukraine et la Russie, une déclaration qui a semé la surprise générale.

Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie faire le point sur la déclaration du président, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson, alors que les élections de mi-mandat approchent.