Guerre tarifaire et situation économique

Ce sont 9590 travailleurs québécois qui bénéficient de l'aide fédérale en raison de la crise tarifaire américaine et du ralentissement économique, révèle un article du Journal de Montréal paru mardi.

La situation continue de se dégrader au Québec, l'endroit au pays où le plus grand nombre d'entreprises font appel à ces programmes de soutien financier.

Écoutez Stéfanie Tougas, présidente-directrice générale de Manufacturiers & Exportateurs du Québec, discuter des impacts des politiques de Trump sur les travailleurs québécois, mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.