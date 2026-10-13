Un prix différent selon l'heure

En septembre, plusieurs médias américains ont rapporté que McDonald réfléchissait à pousser davantage l'utilisation des technologies et d'algorithmes dans sa stratégie de prix. Donc, payer plus cher pour certains sandwichs quand c'est l'heure de pointe...

Écoutez Patrick Renaud décortiquer ce mode de tarification de plus en plus populaire, mardi, au micro de Gino Chouinard.

Il explique que McDonald’s envisage d’adopter la tarification algorithmique, utilisant l’intelligence artificielle et la géolocalisation pour ajuster les prix des produits, comme le Big Mac, selon l’heure, l’affluence ou l’emplacement.

Cette pratique, déjà courante chez Uber, les compagnies aériennes et les hôtels, soulève des questions d’équité pour le consommateur et d’absence de réglementation.