Appels abusifs de RPA selon des paramédics

Des paramédics du Québec dénoncent une hausse des appels abusifs en provenance des résidences pour aînés (RPA) et des CHSLD, où l'ambulance est trop souvent appelée pour des motifs mineurs, souligne mardi un article du Journal de Québec.
Écoutez Sylvie Tremblay, directrice générale et membre du conseil d'administration du Regroupement provincial des comités des usagers, aborder la situation mardi après-midi au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Quand les personnes âgées ont des problématiques, souvent, les employés sont insuffisants les soirs et les week-ends, donc il arrive quelque chose et, très rapidement, on appelle l'ambulance. Alors, c'est ça qu'il faut corriger le plus rapidement possible. Il faut absolument qu'il y ait des ressources suffisantes de qualité avec une formation pour être capable d'encadrer un peu les demandes.»