Appels abusifs de RPA selon des paramédics

Des paramédics du Québec dénoncent une hausse des appels abusifs en provenance des résidences pour aînés (RPA) et des CHSLD, où l'ambulance est trop souvent appelée pour des motifs mineurs, souligne mardi un article du Journal de Québec.

Écoutez Sylvie Tremblay, directrice générale et membre du conseil d'administration du Regroupement provincial des comités des usagers, aborder la situation mardi après-midi au micro de l'animateur Gino Chouinard.